понедельник 18.05.2020 14:06:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловским студентам придется сдавать экзамены

Вопросы учебы обсуждались сегодня в рамках традиционного прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Информацию предоставляла руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


По ее данным, средние профессиональные учреждения образования должны закончить обучение 30 июня. Дата обозначена с учетом экзаменационной сессии. Выпускные и переводные контрольные работы будут проводиться в дистанционном режиме. Для тех студентов, кто готовился сдавать демонстрационные экзамены (98 человек в пяти образовательных учреждениях), поставлен срок - 16 июня. Предварительно отмечено, что экзамен пройдет очно, но с соблюдением всех мер предосторожности.
 
Промежуточная экзаменационная сессия в высших учебных заведениях также пройдет по максимуму в дистанционном формате. В тех вузах, где возможно будет провести защиты дипломных работ в дистанционном режиме, они будут проведены.



Анастасия Дорохова
15 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.