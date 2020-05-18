Орловским студентам придется сдавать экзамены

Вопросы учебы обсуждались сегодня в рамках традиционного прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Информацию предоставляла руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

По ее данным, средние профессиональные учреждения образования должны закончить обучение 30 июня. Дата обозначена с учетом экзаменационной сессии. Выпускные и переводные контрольные работы будут проводиться в дистанционном режиме. Для тех студентов, кто готовился сдавать демонстрационные экзамены (98 человек в пяти образовательных учреждениях), поставлен срок - 16 июня. Предварительно отмечено, что экзамен пройдет очно, но с соблюдением всех мер предосторожности.



Промежуточная экзаменационная сессия в высших учебных заведениях также пройдет по максимуму в дистанционном формате. В тех вузах, где возможно будет провести защиты дипломных работ в дистанционном режиме, они будут проведены.