Орловских учителей отпустят летом в отпуск Правда, график отдыха педагогов будет скорректирован.





Об этом рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова в рамках прямого эфира в соцсетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По словам Крымовой, как только будет сформировано расписание сдачи ЕГЭ, пройдет корректировка всех графиков отпусков.



Татьяна Крымова заверила, что без отдыха орловские учителя не останутся.





Анастасия Дорохова

15 мая 2020 года



