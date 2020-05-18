COVID-19: Еще 52 официально подтвержденных случая в Орловской области Общее количество заражений – 1381.





По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 52 случая заражения инфекцией. Выздоровело за это же время – 50 жителей региона (412 человек за все время наблюдений). Смертность, по информации федеральных источников, в Орловской области на протяжении нескольких дней не изменялась и по-прежнему держится на уровне 10 человек с начала наблюдений.



Отметим, что вчера вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о ещё двух скончавшихся с коронавирусной инфекцией жителях Орловской области. Всего по информации региональных властей количество смертей в регионе – 16.





Анастасия Дорохова

16 мая 2020 года



