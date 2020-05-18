Меры борьбы с эпидемией COVID-19 в Орловской области и критерии перехода к первому этапу режима снятия ограничений На портале Орловской области опубликована информация о мерах борьбы с новой коронавирусной инфекцией, федеральных и региональных мерах государственной поддержки бизнеса, семей с детьми, безработных, информация о переносе ЕГЭ, ВПР и отмене ОГЭ, а также критерии перехода к первому этапу режима снятия ограничений.























































Орловское Информбюро

16 мая 2020 года



