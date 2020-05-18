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В Орле работает «горячая линия» по нарушениям санитарно-эпидемиологических правил

Для жителей Орловской области заработала «горячая линия» Департамента по проектам развития территорий Орловской области по сбору жалоб о признаках нарушений организациями санитарно-эпидемиологических правил или ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Режим работы линии по будням с 9:00 до 18:00.


Телефоны горячей линии: (4862) 59-83-38, 59-83-36, 59-83-37

 
В Департамент по проектам развития территорий Орловской области часто обращаются неравнодушные граждане с информацией о нарушителях установленного в области режима повышенной готовности, не соблюдающих и не обеспечивающих соблюдение сотрудниками и потребителями санитарно-эпидемиологических правил, таких как: использование масок, перчаток, дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции (1,5-2 м.), санитарная обработка помещений и прочие меры.
 
Такие организации-нарушители подвергают опасности не только жизнь и здоровье собственных сотрудников, но и являются угрозой для посетителей, которые могут даже не знать, что организация действует без соответствующих разрешений и нарушая нормы и предписания.
 
По всем поступившим сообщениям будут проведены проверки, если оставить свои контакты – вам сообщат об их результате.
 
Также сообщение можно отправить на электронную почту kontrol@orelmail.ru.
 




 

 
 



Орловское Информбюро
16 мая 2020 года
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