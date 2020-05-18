Орловские полицейские нашли двух вандалов

Молодые люди разрисовали ограждение Братского кладбища жертвам фашизма в Орле.

Происшествие случилось в феврале. В результате работы сотрудники Центра «Э» регионального УМВД установили двоих молодых людей 19 и 23 лет, причастных к противоправному деянию. В настоящее время граждане допрошены в качестве подозреваемых.

Пресс-служба регионального УМВД напоминает, что законодательством за подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.