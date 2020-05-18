Сотрудники Росгвардии информируют орловцев о необходимости соблюдения профилактических мер

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрутов напоминают жителям Орла и других населенных пунктов о действующих противоэпидемических мерах.

Ежедневно правоохранители раздают информационные листовки, в устной форме рекомендуют гражданам избегать мест массового скопления людей, соблюдать обязательный масочный режим и ограничить личный круг общения. Во время каждой беседы силовики упоминают об административной ответственности, последующей за нарушение режима повышенной готовности.



«Профилактические мероприятия проводятся повсеместно. Их целью является доведение до максимального количества людей социально значимой информации, предотвращение инцидентов нарушения ограничительных мер и рост количества граждан, сознательно и ответственно относящихся к данному вопросу», - считает начальник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области полковник Вадим Брежнев.

Несмотря на режим повышенной готовности, росгвардейцы продолжают нести службу в штатном режиме. Ежедневно личный состав территориального Управления Росгвардии приступает к выполнению служебно-боевых задач, используя средства индивидуальной защиты.