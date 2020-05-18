В Орловской области от коронавируса выздоровело еще 14 человек Данные приводят федеральные источники. Новых случаев инфекции – 68 (1449 с момента начала наблюдений).





По информации сайта стокоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 14 случаев выздоровления (426 всего).

Смертей за минувшие сутки по информации федеральных источников не было. Сайт Смертей за минувшие сутки по информации федеральных источников не было. Сайт стопкоронавирус.рф по прежнему фиксирует 10 летальных исходов. Хотя региональные власти давали информацию о 16 смертельных случаях в Орловской области.





Анастасия Дорохова

17 мая 2020 года



