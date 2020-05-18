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Порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году

Выпускники для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании в 2020 ОГЭ и ЕГЭ году сдавать не будут. Аттестаты об окончании выдадут на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет. Разъяснения Рособрнадзора опубликованы на портале Орловской области.


ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
 
У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.
 
Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.



Орловское Информбюро
17 мая 2020 года
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