На мосту «Дружбы» в Орле установили опоры освещения Также уложен выравнивающий бетонный слой мостового полотна, завершен монтаж железобетонных карнизных блоков на тротуарах и опор освещения, сообщил руководитель областного Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком.





Кроме того, практически завершены работы по устройству гидроизоляции мостового полотна, ведется устройство коммуникаций, ремонт поверхности подпорных стен, конусов. Завезены конструкции для барьерного ограждения и мачты освещения. На объекте работает более 60 человек.

Срок окончания ремонтных работ на мосту "Дружбы" согласно контракту - 1 декабря 2020 года.





Орловское Информбюро

17 мая 2020 года



