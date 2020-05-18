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COVID-19 продолжает распространяться по территории Орловской области

Всего на сегодня в регионе выявлено 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольший показатель в Мценске и Мценском районе (17 человек), 16 - г. Орёл, 8 - Ливны, 6 - Орловский район, 4 - Ливенский район. Об этом в социальных сетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


По три заражённых в Свердловском, Хотынецком и Новодеревеньковском районах. По два новых случая в Болховском и Новосильском районах. По одному - в Колпнянском, Покровском, Сосковском и Кромском районах. К сожалению, динамика распространения коронавируса продолжает расти и мы приближаемся к отметке в полторы тысячи заболевших (на данный момент у нас 1449).

Вместе с тем, отрадно заметить, что растут и показатели выздоровления: 426 пациентов уже смогли побороть вирус.

 
Андрей Клычков пообещал рассказать о подробностях развития эпидемиологической ситуации завтра в 20:00 в прямом эфире в своих социальных сетях.



Орловское Информбюро
17 мая 2020 года
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