COVID-19 продолжает распространяться по территории Орловской области Всего на сегодня в регионе выявлено 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольший показатель в Мценске и Мценском районе (17 человек), 16 - г. Орёл, 8 - Ливны, 6 - Орловский район, 4 - Ливенский район. Об этом в социальных сетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.









Вместе с тем, отрадно заметить, что растут и показатели выздоровления: 426 пациентов уже смогли побороть вирус. По три заражённых в Свердловском, Хотынецком и Новодеревеньковском районах. По два новых случая в Болховском и Новосильском районах. По одному - в Колпнянском, Покровском, Сосковском и Кромском районах. К сожалению, динамика распространения коронавируса продолжает расти и мы приближаемся к отметке в полторы тысячи заболевших (на данный момент у нас 1449).Вместе с тем, отрадно заметить, что растут и показатели выздоровления:пациентов уже смогли побороть вирус.

завтра в 20:00 в прямом эфире в своих Андрей Клычков пообещал рассказать о подробностях развития эпидемиологической ситуациив прямом эфире в своих социальных сетях





Орловское Информбюро

17 мая 2020 года



