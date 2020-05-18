Как в условиях конкуренции предпенсионному работнику остаться востребованным на рынке труда?

Наиболее результативный способ - повысить квалификацию или обучиться новой профессии. Сейчас эта работа в Орловской области активно ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Направлять на обучение граждан предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография» служба занятости Орловской области начала с прошлого года.

В этом году возрастные рамки для участия в программе были расширены. Теперь принять участие в проекте могут все желающие от 50 лет и старше независимо от трудовой занятости. Кроме того, нацпроект предусматривает еще и стипендию на весь период обучения для тех, кто не работает и при этом не имеет официального статуса безработного.

Планируется, что в 2020 году на профобучение должно быть направлено не менее 223 человек из категории старшего поколения. На сегодня 67 уже получили направления. Большинство из них уже прошли переподготовку. На дистанционном обучении сейчас находится 13 человек. Кроме этого в рамках нацпроекта «Демография» получить новую специальность смогут и 180 мам с детьми дошкольного возраста.