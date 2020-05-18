На трассе рядом с Орлом двое молодых людей пострадали в ДТП

16 мая в 22:00 водитель 2000 г.р., управлял автомобилем ИЖ, следовал по автодороге «Москва-Харьков-Никольское». При повороте он не уступил дорогу автомашине ВАЗ-21140. В результате ДТП пассажиры автомобиля ИЖ (девушка 2002 г.р. и юноша 2001г.р.) получили телесные повреждения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения.