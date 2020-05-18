В Орле специалисты центра услуг «Мой Бизнес» разработали пакет мер помощи пострадавшим областям Решение было принято в ходе комплексного обсуждения.





Наиболее пострадавшая сфера - туристическая, после возвращения на рынок услуг большего всего будет нуждаться в грамотном маркетинге. IT-сфера - наименее пострадавшая отрасль, так как онлайн-формат для них естественная среда, однако у предприятий за последние два месяца упал спрос на услуги. Прорабатывать эти вопросы регион будет комплексно. Сергей Невструев, руководитель центра кластерного развития Орловской области: «Они заинтересованы в том, чтобы мы поддерживали другие кластеры, другие отрасли. За счёт создания спроса в других кластерах они будут существовать и у них будет профит».





Антон Киселёв

18 мая 2020 года



