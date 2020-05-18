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«Свободное пространство» попрощалось с орловскими зрителями в режиме онлайн

Финальной точкой сезона стал концерт-марафон из музыкальных номеров текущего репертуара театра.


Полина Дудина, пресс-секретарь театра «Свободное пространство»: «Как только нам будет разрешено собираться и репетировать, актеры сразу же начнут это делать. Надеюсь, что все три премьеры, которые мы не показали в 43-ем сезоне, увидим в 44-ом».
 
Все время самоизоляции, которая давалась актерам и режиссерам особенно тяжело, без прямой связи со зрителем, они все равно ее не потеряли. Пели песни, рассказывали сказки и даже ставили мини-спектакли в режиме онлайн и регулярно выходили в эфир с новыми идеями.Самым крупным проектом стал «Актеры-детям», где все стали сказочниками. Онлайн прозвучали и песни Победы. А еще зрители смогли увидеть старые постановки театра. Два театральных фестиваля: «Ludi» и «Крылья Победы» планируется провести уже в новом сезоне. 



Эва Стасюлевич
18 мая 2020 года
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