COVID-19: Четверо жителей Орловской области выздоровели, 68 – заражено Данные приводят федеральные источники.





По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией (1517 с начала наблюдений). Четверо жителей региона справились с болезнью. Количество летальных исходов не изменилось – несколько дней подряд это число держится на уровне 10 случаев.





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



