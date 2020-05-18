Получили ли орловские медики выплаты? На этот вопрос в интервью ГТРК "Орёл" ответил глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





- В Орловской области медики стали получать выплаты с 8 мая. По постановлению №484 выплаты получают медицинские работники, задействованные в наших ковидных подразделениях: больницы им. Боткина и им. Семашко, Мценская Центральная районная больница, Ливенская Центральная районная больница, Детская областная больница. А также фельдшеры, доктора, водители скорой медицинской помощи. Они получили выплаты за апрель в зависимости от фактически отработанного времени. В регионе на начало апреля количество заболевших было достаточно небольшое. Не все стационарные подразделения стали работать непосредственно с начала апреля. По мере распространения эпидемии, появления зараженных в нашем регионе стали развертываться отделения и койки в наших медицинских учреждениях. Как только к ним поступали первые подтвержденные ковидные больные, с этого периода и были начислены за факт отработанных дней – не часов и минут - были выплачены соответствующие средства. Помимо этого в каждом медучреждении отработаны свои нормативные локальные акты, определены те категории, которые задействованы в лечении, консультировании пациентов, больных COVID-19, которые также получили выплаты. Кроме того, по постановлению №415, те медработники, которые оказывают помощь в наших амбулаторных подразделениях, занимаются лечением и выявлением больных COVID-19 в поликлинических подразделениях и на дому, также получили выплаты в соответствии с постановлением. Учитывая последние разъяснения Минздрава от 6 мая была несколько расширена категория медработников, входящих в группу риска. Сюда были включены и патологоанатомы и врачи-эпидемиологи, бригады скорой помощи, которые занимаются пневмониями и ОРВИ. Департаментом ведется работа по поручению губернатора, чтобы выплатить нашим медикам деньги за первую половину мая за работу с ковидными пациентами. Выплаты по соответствующим нормативным документам установлены с апреля по июнь. Но у нас в число апрельских выплат вошли те медики, которые были задействованы в работе за март. Их немного - 26 человек. У нас в конце марта появились только первые больные. Выплаты проведены из областного бюджета такой категории как дезстанции – они не вошли в федеральные выплаты, медикам, кто задействован на вокзалах и трассах. Они также несут большую нагрузку, работают круглые сутки. Им тоже предусмотрены выплаты в соответствии с нашими внутренними документами.





Анна Вайсергисер

18 мая 2020 года



