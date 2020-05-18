Работы по формированию комфортной городской среды в Орле планируется завершить раньше срока

В начале года из 19 общественных территорий, предложенных для рейтингового голосования, орловцы выбрали две - сквер им. Героя Ермолаева и опушку Медведевского леса.

В сквере им. Героя Ермолаева у завода «Стекломаш» техника появилась чуть раньше, чем на опушке Медведского леса. Эпидемиологическая ситуация в стране скорректировала график. Демонтаж почти завершен, сейчас монтируют трубы водопровода, после проведут электричество и приступят к укладке тротуарной плитки.

Опушка Медведского леса - одно из любимых мест отдыха у орловцев, причем в любое время года. Уже через пару месяцев живописное место должно стать еще краше.

На благоустройство этих общественных территорий выделено 35 млн. рублей. Работы должны завершиться в августе. Подрядчики уверяют, что объекты сдадут вовремя, а может даже и раньше.