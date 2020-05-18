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Ушла из жизни Нина Максимовна Кирилловская

Старейший музейный работник, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Имя Нины Максимовны Кирилловской занесено в Книгу Почета города Орла. Многие десятилетия Нина Максимовна посвятила служению русской культуре, истории родного города, музейному делу.


Из всех представителей музейного сообщества Орла Нина Максимовна Кирилловская, пожалуй, одна из самых заметных фигур. Ей довелось руководить двумя музеями - краеведческим и И.С.Тургенева, строить имение в Спасском-Лутовинове, расширять мемориальное пространство музеями Лескова и Грановского.

Год назад Нина Максимовна приняла участие в передаче из цикла «Такая жизнь».

В передаче «Нина Кирилловская. Et memorias» она вспоминает страницы своей долгой и счастливой жизни, в которой были и война, и оттепель, и любовь, и партбилет...

Прощание с Ниной Максимовной Кирилловской состоится 19 мая с 11 до 12 часов в ритуальном зале на Наугорском шоссе.


Орловское Информбюро
18 мая 2020 года
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