В Орловской области задержали наркодилеров Преступная группа состояла из четырех человек.





У задержанных с поличным сотрудники ФСБ изъяли крупный запас наркотиков, а также сырьё для его изготовления. Кроме того, в ходе обыска оперативники обнаружили целую нарколабораторию, обеспечивавшую полный цикл производства. Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере организованной группой.



Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.













Иван Суверин

18 мая 2020 года



