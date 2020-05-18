Информация о залоге имущества на Госуслугах Появится единая система поиска информации о залоге и других видах обременения па портале Госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие сведений о нем на Госуслугах.





эксперта кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Ильи Шалаева в Едином портале государственных и муниципальных услуг -

По мнениюв Едином портале государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru можно предоставлять информацию о залоге движимого имущества физических и юридических лиц, а также о заключении договоров финансовой аренды (лизинга). Теперь при покупке автомобиля граждане смогут проверить на портале Госуслуг, находится ли он в залоге или лизинге и тем самым защититься от недобросовестных продавцов. Коммерческие организации, в свою очередь, смогут установить платежеспособность и техническое оснащение контрагентов. Такая возможность позволяет интернет-пользователям получить больше информации в одном источнике – на портале «Государственные и муниципальные услуги». Позволяет узнать информацию из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и «Федресурса» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Реестр о залоге движимого имущества создала Федеральная нотариальная палата. Уже сейчас общее количество зарегистрированных в реестре уведомлений о залоге превысило 6,3 млн. Более половины из них (3,5 млн) - уведомления о залоге транспортных средств. Создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах позволит минимизировать риски мошенничества с имуществом. Предлагаемая система существенно упростит поиск нужной информации, которая очень важна при заключении сделок с движимым имуществом. Например, при покупке транспортного средства.

Данные действия регламентирует Федеральный закон от 12.11.2019 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Законом, вступающим в силу 11 мая 2020 г., вводится возможность предоставления ряда открытых сведений об обременениях через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В частности, ФНП должна обеспечить возможность предоставления сведений о залоге движимого имущества, а оператор «Федресурса» - сведений о залоге движимого имущества организации, о заключении договора лизинга и о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом.Таким образом, в целях упрощения доступа к информации об обременениях будет обеспечена возможность сквозного поиска в указанных реестрах с использованием портала Госуслуг. В частности, можно будет получить доступ к следующим сведениям: о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом; о залоге движимого имущества, в том числе принадлежащего юрлицам;о заключении договора лизинга.

Предусматривается, что через портал Госуслуг в автоматическом режиме будут передаваться запросы на представление информации из реестров, находящейся в свободном доступе. Регистрация и хранение сведений непосредственно на портале не предполагается. Безусловно, доступ к сведениям о залоге движимого имущества через портал Госуслуг позволит повысить прозрачность сделок и снизить риски мошеннических действий с движимым имуществом – резюмирует эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Илья Шалаев.





Орловское Информбюро

18 мая 2020 года



