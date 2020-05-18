Больше всех заболевших COVID-19 в Орле и Мценском районе Данные по районам приводит пресс-служба администрации Орловской области.





Из 1517 случаев заболевания коронавирусом 618 человек - жители города Орла, 221 – жители Мценска и Мценского района.



147 заболевших – в Орловском районе, 72 – в Болховском районе, 42 – в Свердловском районе, по 41 – в Урицком и Новосильском районах, 39 – в Знаменском районе, 36 – в Новодеревеньковском районе, 29 – в Покровском районе, 28 – в Хотынецком районе, по 25 – в Ливнах и Верховском районе, 24 – в Глазуновском районе, 22 – в Залегощенском районе, 17 – в Шаблыкинском районе, 13 – в Колпнянском районе, по 11 - в Краснозоренском и Малоархангельском районах, 10 – в Ливенском районе, по 9 – в Троснянском и Кромском районах, по 8 в Корсаковском и Сосковском районах, 7 – в Дмитровском районе, 4 – в Должанском районе.

Всего же на 18 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 1517 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 1077 человек, 430 человека выздоровело. По предварительным данным, 16 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



