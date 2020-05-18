В Орловской области назначили руководителей агропромышленного блока Распоряжения подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Заместителем председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса стал Сергей Борзенков. Ранее он занимал должность руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области.

Место Сергея Борзенкова в департаменте занял Александр Шалимов, который до этого занимал пост главы Новосильского района.





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



