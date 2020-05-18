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Волонтеры Орловской области – пожилым

В регионе продолжается работа по доставке продуктов и лекарств нуждающимся людям.


Сюда относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также «дети войны».

Обеспечение продуктами осуществляется на заявительной основе лицам старше 65 лет, одиноко проживающим и получающим невысокие пенсии.

Закупка продуктов и лекарств осуществляется за средства заявителей, доставка бесплатная. 

Подробная информация размещена на официальном сайте Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, а также на официальных сайтах учреждений, подведомственных Департаменту.

Телефоны «горячей линии»: +7 930 063 34 45, (4862) 63-34-45 работают ежедневно.



Анастасия Дорохова
18 мая 2020 года
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