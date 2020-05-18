Волонтеры Орловской области – пожилым В регионе продолжается работа по доставке продуктов и лекарств нуждающимся людям.





Сюда относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также «дети войны».

Обеспечение продуктами осуществляется на заявительной основе лицам старше 65 лет, одиноко проживающим и получающим невысокие пенсии.

Закупка продуктов и лекарств осуществляется за средства заявителей, доставка бесплатная.

Подробная информация размещена на



Телефоны «горячей линии»: +7 930 063 34 45, (4862) 63-34-45 работают ежедневно. Подробная информация размещена на официальном сайте Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, а также на официальных сайтах учреждений, подведомственных Департаменту.





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



