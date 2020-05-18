В Орле снова заработали ярмарки выходного дня

Правда уже по новым правилам: соблюдение дистанции, наличие масок и средств дезинфекции.

По ярмарке выходного дня соскучились и продавцы и покупатели. Некоторые предприниматели рассказали, что что из-за самоизоляции смогли найти и другие рынки сбыта – свою продукцию фермеры продавали через интернет.

Но подстроиться к новым реалиям удалось далеко не всем. Поэтому открытие ярмарки после перерыва восприняли как настоящий праздник. И сразу согласились на все нововведения. В этот раз впервые, помимо документов на товары, у продавцов проверяли температуру, а также наличие перчаток, масок и средств дезинфекции.

Торговых точек было гораздо меньше, чем обычно, поэтому располагались на приличном расстоянии друг от друга. Но покупатели дистанцию соблюдали не всегда.

Помимо Комсомольской площади, ярмарки открылись и на других традиционных точках. Подобную торговлю не разрешили только в Болхове, Болховском районе и Мценске – там эпидемиологическая ситуация по-прежнему наиболее острая.