ЕГЭ: новые сроки и требования для старта Даты экзаменов в 11 классе снова сдвигают из-за пандемии. ЕГЭ в 2020 году снова перенесут на более поздний период.





Это решение основано на рекомендациях органов здравоохранения в условиях распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 и продиктовано требованиями по защите здоровья детей и педагогов - сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк. Всего в 2020 году ЕГЭ должны были сдавать около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ нынешнего года.

На сайте Минпросвещения говорится, что окончательные даты начала ЕГЭ будут объявлены в ближайшее время. Эти сроки будут едиными для всей страны. Относительно новых сроков нет единого мнения, но однозначно они переносятся с 8 июня на более позднее время. Ранее СМИ сообщали, что ЕГЭ могут отложить на июль или август. И в качестве более реальной даты на промежуточных заседаниях озвучивают 19 июня и позднее. Сейчас проходит опрос регионов, готовы ли они провести экзамены. Изменения затронут внутренний порядок проведения экзаменов на ППЭ. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, постоянно будет проводится дезинфекция помещений. В преддверии ЕГЭ власти регионов получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Предлагается сдать экзамены только тем учащимся 11-х классов, которые собираются поступать в ВУЗ. Остальные выпускники и 11-х и по аналогии 9-х классов смогут получить школьный аттестат с оценками по русскому языку и математике на основании годовых оценок без ЕГЭ – напоминает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева. Понятно, что изменение этих сроков влекут и изменения сроков приёмной кампании 2020 года в вузах. Фальков анонсировал появление из-за вируса «другого высшего образования». Вступительные экзамены в российских вузах в 2020 году тоже будут перенесены на более поздний срок. Возможно, что и новый учебный год в вузах может начаться в режиме онлайн.

Наиболее дискуссионной в последние дни является информация о количестве экзаменов, которые нужно сдавать выпускникам 11-х классов. В итоге: каждый абитуриент сдаёт столько ЕГЭ, сколько требуют интересующие его вузы, отказываться от сдачи того или иного экзамена нет смысла. Статуса «обязательных» у русского языка и математики в этом году нет, но это не значит, что их не надо сдавать. Так, баллы за ЕГЭ по русскому языку вузы учитывают, как и раньше. Скорее всего, ЕГЭ по базовой математике в этом году не будет. Ведь вузы не учитывают этот экзамен. Он даже не оценивается по 100-балльной шкале, которая нужна для поступления. ЕГЭ по профильной математике – это предмет по выбору. Он нужен некоторым учебным заведениям, чтобы зачислять абитуриентов. Поэтому этот экзамен точно состоится.

Вузы вряд ли начнут требовать меньше ЕГЭ, чем обычно. Конкурс при поступлении это чёткая выстроенная система и чтобы она работала, нужны баллы по ЕГЭ. И чаще всего не по двум, а по трём предметам или даже более. Поэтому не нужно настраивать выпускников на меньшее количество экзаменов - резюмирует эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.





Орловское Информбюро

19 мая 2020 года



