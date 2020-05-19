Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 40 лет - в сельском хозяйстве. На должность заместителя председателя правительства по развитию агропромышленного комплекса назначен Сергей Борзенков.



- На мосту «Дружбы» уже начали устанавливать опоры освещения.



- Личная встреча лучше виртуальной. В Орле вновь заработали ярмарки. Их ждали и покупатели, и продавцы.



- Культурная общественность региона понесла тяжелую утрату. Ушла из жизни Нина Кирилловская.



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Вести-Орёл

18 мая 2020 года



