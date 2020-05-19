«Троицкие хороводы 2020» пройдут в режиме онлайн Подготовка к мероприятию уже началась.





К участию в нем приглашаются девушки и женщины любого возраста. Для того чтобы стать частью хоровода, необходимо снять два видео: на первом участница хоровода берет ленту и привязывает ее на березу, потом достает ленту из своего венка и передает следующей, на втором – девушка кружится в хороводе.



Видео можно снимать как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Его необходимо прислать на электронную почту ootsntkazachy@yandex.ru с пометкой в теме письма «Хоровод 2020».



Итоговый ролик будет опубликован 7 июня 2020 года.



Подробности о том, какое видео снять и как, ищите в группе Троицкий хоровод - 2020.





Орловское Информбюро

18 мая 2020 года



