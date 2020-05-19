«Троицкие хороводы 2020» пройдут в режиме онлайн

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«Троицкие хороводы 2020» пройдут в режиме онлайнПодготовка к мероприятию уже началась.
К участию в нем приглашаются девушки и женщины любого возраста. Для того чтобы стать частью хоровода, необходимо снять два видео: на первом участница хоровода берет ленту и привязывает ее на березу, потом достает ленту из своего венка и передает следующей, на втором – девушка кружится в хороводе.
Видео можно снимать как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Его необходимо прислать на электронную почту ootsntkazachy@yandex.ru с пометкой в теме письма «Хоровод 2020».
Итоговый ролик будет опубликован 7 июня 2020 года.
Подробности о том, какое видео снять и как, ищите в группе Троицкий хоровод - 2020.
Орловское Информбюро
18 мая 2020 года