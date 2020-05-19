Жители Орловской области смогут рассказать о подвиге сел в годы Великой Отечественной войны В России стартовала всероссийская акция «Подвиг села».





Для участия орловцам необходимо опубликовать на своих страницах в социальных сетях фотографии родственников с информацией он них, а также свои фотографии с рассказом о себе и своей деятельности. Фото публикуются до 31 мая с хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ.



Победителей определят в конце июля. Лучшие работы войдут в экспозицию фотовыставки, презентация которой состоится в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Также победителей наградят дипломами, памятными знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России» и подарками.



Подробная информация размещена на официальном сайте Российского союза сельской молодежи.





Орловское Информбюро

18 мая 2020 года



