В Верховском районе Орловской области совершено двойное убийство Подозреваемый задержан.





По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Орловской области, 17 мая 2020 года подозреваемый, находясь в деревне Сухотиновка Верховского района по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт со своей сестрой и ее супругом, в ходе которого нанес потерпевшим ножевые ранения. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте происшествия.



В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

18 мая 2020 года



