В Верховском районе Орловской области совершено двойное убийство

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В Верховском районе Орловской области совершено двойное убийствоПодозреваемый задержан.
По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Орловской области, 17 мая 2020 года подозреваемый, находясь в деревне Сухотиновка Верховского района по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт со своей сестрой и ее супругом, в ходе которого нанес потерпевшим ножевые ранения. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро
18 мая 2020 года