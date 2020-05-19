350 грантов на бесплатное обучение в Президентской Академии

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), в преддверии старта приемной кампании 2020 года, предоставит 350 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, участвующих в оказании помощи гражданам, с выявленной коронавирусной инфекцией COVID – 19, работающих в бригадах «скорой помощи» и в стационарах. Гранты будут распределены между Академией и ее филиальной сетью. Об этом ТАСС сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.



В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС (г. Орел) детям медицинских работников, участвующих в оказании помощи гражданам, с выявленной коронавирусной инфекцией COVID – 19, предоставляются гранты на обучение по программы бакалавриата и специалитета на весь срок обучения. Условием предоставления является наличие у абитуриента суммы баллов не менее 210 по 3 (трем) предметам ЕГЭ.