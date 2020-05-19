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В поле зрения орловского правительства – целая серия вопросов

Тема вопросов одна – жизнь Орловской области в период выхода из режима самоизоляции.


На заседании правительства региона обсудили помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии, поддержку семей с детьми, а также окончание учебного года. Руководством региона была обозначена новая дата начала сдачи ЕГЭ – 19 июня. Правда, и этот день – не окончательный. Стартовать выпускные экзамены могут и в июле, и в августе. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. За последние сутки  в Орловской области было зарегистрировано 68 зараженных.

Сейчас для лечения больных переоборудованы койки в больницах им. Боткина, им. Семашко, противотуберкулезном диспансере, а также в районных больницах. Но их пока недостаточно. Чтобы войти во второй этап снятия ограничительных мер, необходимо, чтобы число коек в больницах региона было не менее 1400. Впрочем, сначала предстоит выплатить медикам положенную материальную помощь. Общая сумма затрат на эти цели, по информации руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, за март и апрель составила порядка 79 миллионов рублей.

Отчитались на заседании и о том, какая помощь предусмотрена для бизнеса. Самым востребованным оказался безвозмездный грант в размере одного МРОТ на сотрудника. Главным условием его предоставления было сохранение численности работников хотя бы на уровне 90% от имеющегося.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономики и финансам: «За данной мерой поддержки обратилось 4665 предпринимателей. По нашей предварительной оценке, количество потенциальных получателей данной меры поддержки составит более 8800 субьектов малого и среднего предпринимательства.»

Меры продления сроков уплаты налогов и страховых взносов, льготные кредиты, рассрочка на уплату уже имеющегося, нужны, чтобы спокойно вернуться к привычной жизни.


Анна Вайсергисер
18 мая 2020 года
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