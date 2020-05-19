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Где ваша маска?

С таким вопросом представители администрации Орла и Роспотребнадзора обратились ко всем пассажирам без индивидуальных средств защиты.


О бесплатной раздаче масок в общественном транспорте говорили не раз. В начале мая перевозчикам раздали 25 тысяч масок. Но учитывая, что каждые два часа маску нужно менять, и водители лишь за смену должны их сменить как минимум четырежды, бесплатные средства защиты быстро закончились. И масочный режим многие воспринимают как формальность, а не защиту.

Некоторых пассажиров соседи без масок просто возмущают. А вот водителям транспорта этот факт может грозить административным взысканием. В соответствии с указом губернатора №156.

За день на водителей было составлено 24 предписания. Штрафов пассажирам не выписывают, но напоминают - в общественном транспорте маска - единственная преграда на пути у опасного вируса. Поток пассажиров огромен, а соблюдать дистанцию в полтора метра в маршрутке практически не возможно.


Татьяна Тимохина
18 мая 2020 года
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