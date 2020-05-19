В Орловской области возбуждено уголовное дело по фактам нарушения жилищных прав сирот-инвалидов из Болховского дома-интерната Работа была проведена по итогам видеообращения.





В нем воспитанники Болховского дома-интерната обратились в президенту России Владимиру Путину. По итогам проверки следователями установлены нарушения в отношении 12-ти воспитанников социального учреждения.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что сироты, записавшие видеообращение, в нарушение действующего законодательства не обеспечены жильем до настоящего времени. В интересах сирот прокурором района направлены исковые заявления в суд об обязании администрации района обеспечить их благоустроенным жильем»

В департаменте социальной защиты Орловской области отметили, что после окончания учебы интернат мог служить сиротам домом еще несколько лет. Однако их возвращение туда в разгар пандемии сочли небезопасным.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Я предложила им проживание на базе нашей социальной гостиницы, которая тоже временно пока не наполнена постояльцами. Мы могли бы свободно принять этих ребят в стенах этого учреждения. Причем совершенно бесплатно. И соответственно, им бы созданы были условия для проживания. Они могли бы там находиться столько времени, сколько было им необходимо»





Иван Суверин

18 мая 2020 года



