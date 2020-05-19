вторник 19.05.2020 02:07:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Запас защитных средств для врачей НКМЦ им. Круглой пополнили активисты ОНФ

Поступили они в рамках всероссийской акции «Мы Вместе». Это уже вторая крупная партия, которую регион получил за последние дни.


В нее вошли 150 респираторов и 250 защитных костюмов. В них врачи будут работать в «красной зоне». В НКМЦ для зараженных коронавирусом переоборудовано 50 коек. Восемь для взрослых, остальные - для младенцев и детей постарше. Прямо сейчас в больнице заняты 12 коек. Есть среди зараженных и беременные девушки. Две из них уже родили. Дети здоровы.

В больнице им. Круглой с больными работают 24 медика. Запас средств защиты для медучреждения необходим. Часть перинатальный центр уже получил из поставок по федеральной линии. Но и те, что были переданы волонтёрами медиками и активистами ОНФ в рамках акции «Мы Вместе» - лишними точно не будут. Параллельно, в региональном штабе ОНФ уже формируется новая заявка.

Акция «Мы Вместе» проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает круглосуточно. По телефону горячей линии или на сайте акции предложить свою помощь или стать волонтёром может каждый.


Антон Киселёв
18 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.