Запас защитных средств для врачей НКМЦ им. Круглой пополнили активисты ОНФ Поступили они в рамках всероссийской акции «Мы Вместе». Это уже вторая крупная партия, которую регион получил за последние дни.





В нее вошли 150 респираторов и 250 защитных костюмов. В них врачи будут работать в «красной зоне». В НКМЦ для зараженных коронавирусом переоборудовано 50 коек. Восемь для взрослых, остальные - для младенцев и детей постарше. Прямо сейчас в больнице заняты 12 коек. Есть среди зараженных и беременные девушки. Две из них уже родили. Дети здоровы.



В больнице им. Круглой с больными работают 24 медика. Запас средств защиты для медучреждения необходим. Часть перинатальный центр уже получил из поставок по федеральной линии. Но и те, что были переданы волонтёрами медиками и активистами ОНФ в рамках акции «Мы Вместе» - лишними точно не будут. Параллельно, в региональном штабе ОНФ уже формируется новая заявка.



Акция «Мы Вместе» проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает круглосуточно. По телефону горячей линии или на сайте акции предложить свою помощь или стать волонтёром может каждый.





Антон Киселёв

18 мая 2020 года



