Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Активисты ОНФ и волонтеры-медики передали врачам 150 респираторов и 250 защитных костюмов.



- За пассажиров без масок в ответе водитель. Мы побывали в рейде, где было оформлено 24 протокола.



- После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по нарушению жилищных прав сирот-инвалидов из Болховского дома-интерната



- Ушла из жизни Нина Кирилловская, оставив после себя созданные музеи.



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Вести-Орёл

18 мая 2020 года



