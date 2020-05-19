В Орловской области от коронавируса умерли 18 человек Данные привел губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.





В традиционном эфире руководитель региона озвучил статистику по коронавирусной инфекции. Так, за минувшие три дня было зафиксировано 188 новых случаев заражения. Всего по региону с начала наблюдений 1517 заболевших и 430 выздоровевших. Кроме того, Андрей Клычков отметил, что 405 орловцев находятся на карантине, 217 – с подозрением на коронавирус. 2072 человека находятся на самоизоляции.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С одной стороны идет достаточно стабильно – 50-60 человек. Мы видим, что у нас снизился уровень заражаемости – 1,03. Пока мы не достигли единицы. Но работу ведем. Думаю, что стабилизация по региону должна быть. Первые майские праздники, которые вызывали большую тревогу, – не дали большой прирост по заболевшим. Посты санитарные на въезд в регион - работают, проверял лично в Мценском районе».





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



