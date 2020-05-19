Торговые центры на Орловщине в ближайшее время не откроют Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть соседние регионы, которые открыли торговые центры, а через два дня закрыли. Какой смысл сейчас? Мы, сегодня открыв любое большое предприятие, спровоцируем рост заболеваемости. Да, ярмарки и рынки мы открыли, но вы же сами просили их открыть. Сегодня на заседании правительства поставил задачу усилить контроль. Где не будут соблюдать условия – закрывать. Другого разговора быть не может. Мы должны действовать поэтапно».





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



