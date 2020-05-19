12 врачей подали заявление о нарушениях по выплатам за работу с коронавирусными больными Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Глава региона отметил, что по каждому заявлению отдельно будет проведена работа.



Напомним, разъяснения о порядке и сроках стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, можно получить по телефонам в Департаменте здравоохранения Орловской области: (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07. Обращения принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



