Выплаты на детей. Кто имеет право? Разъяснения дала руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина в прямом эфире губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:





Если ребенку до июня исполняется 3 года, то здесь можно получать параллельно: в июне получить выплату 10 тысяч, а до июня – получать выплату в размере 5000 рублей, которая положена ребенку до 3-х лет. Деньги на обе выплаты перечисляются из Пенсионного фонда.



С опекунскими семьями Пенсионный фонд будет работать в отдельном порядке. Что касается выплаты в размере 5 тысяч рублей, которая рассчитана на антикризисный период, сейчас она положена всем родителям, кто имеет ребенка до 3-х лет. Вне зависимости от того, претендует ли семья на материнский капитал или нет.



Выплата на ребенка от 3 до 7 лет положена тем семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону – 10362 рубля. Сумма, которую мы будем им выплачивать, – 5158 рублей. Доходы берутся все, от семьи необходимо только заявление, которое можно подать на сайте



Также хочу отметить, что все детские пособия мы продлеваем автоматически, в том числе и пособия многодетным семьям. Если речь идет о новых назначениях, то достаточно просто позвонить в органы соцзащиты по месту жительства или направить электронное заявление, чтобы мы забронировали дату обращения. В автоматическом режиме продлеваются льготы на оплату ЖКУ и пособия семьям погибших военных. В регионе все эти выплаты будут получать достаточное количество граждан: 110 тысяч – единовременное пособие 10 тысяч, порядка 18 тысяч – выплату на детей до 3-х лет и порядка 26 тысяч человек – выплату на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, обращаю внимание, что можно получать несколько выплат сразу». «На выплату в размере 10 тысяч рублей имеют права те дети, которым на 11 мая 2020 года не исполнилось 16 лет. За этой выплатой может обратиться любой родитель. Главное условие – проживание на территории России. Если в семье несколько детей, которые претендуют на подобные выплаты, – подается одно заявление. Сейчас это можно сделать на специальной странице сайта «Госуслуги» Если ребенку до июня исполняется 3 года, то здесь можно получать параллельно: в июне получить выплату 10 тысяч, а до июня – получать выплату в размере 5000 рублей, которая положена ребенку до 3-х лет. Деньги на обе выплаты перечисляются из Пенсионного фонда.С опекунскими семьями Пенсионный фонд будет работать в отдельном порядке. Что касается выплаты в размере 5 тысяч рублей, которая рассчитана на антикризисный период, сейчас она положена всем родителям, кто имеет ребенка до 3-х лет. Вне зависимости от того, претендует ли семья на материнский капитал или нет.Выплата на ребенка от 3 до 7 лет положена тем семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону – 10362 рубля. Сумма, которую мы будем им выплачивать, – 5158 рублей. Доходы берутся все, от семьи необходимо только заявление, которое можно подать на сайте «Госуслуги» или через органы соцзащиты (в случае снятия ограничений). Доходы берутся все, не берутся от полученных пособий и в тех семьях, где есть безработные родители, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года, то доходы за предыдущий период учитываться не будут.Также хочу отметить, что все детские пособия мы продлеваем автоматически, в том числе и пособия многодетным семьям. Если речь идет о новых назначениях, то достаточно просто позвонить в органы соцзащиты по месту жительства или направить электронное заявление, чтобы мы забронировали дату обращения. В автоматическом режиме продлеваются льготы на оплату ЖКУ и пособия семьям погибших военных. В регионе все эти выплаты будут получать достаточное количество граждан: 110 тысяч – единовременное пособие 10 тысяч, порядка 18 тысяч – выплату на детей до 3-х лет и порядка 26 тысяч человек – выплату на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, обращаю внимание, что можно получать несколько выплат сразу».





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



