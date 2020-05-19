В Орловской области посчитали безработных Подробности новой регистрации рассказала руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина в прямом эфире губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «На сегодняшний день в регионе у нас являются безработными порядка 8000 человек. Зарегистрироваться можно на портале « : «На сегодняшний день в регионе у нас являются безработными порядка 8000 человек. Зарегистрироваться можно на портале « Работа в России » и на специальной странице портала Госуслуг через личный кабинет. Регистрация проходит на 11 день после подачи заявления. Но, как правило, мы это делаем раньше. Если человек лишился работы с 1 марта 2020 года, то пособие назначается в максимальном размере – 12 130 рублей. Плюс на несовершеннолетних детей можно получать 3000 рублей дополнительно. На сегодняшний день такую выплату более 1000 рублей, пособие в максимальном объёме получают 3000 человек. В пяти МФЦ оказывается помощь гражданам, которые затрудняются подать заявление через портал Госуслуг или портал «Работа в России». Это город Орел, Ливны, Мценск, Кромской и Урицкий районы. Прийти можно по записи».





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



