Дорога на Кривцовский мемориал будет отремонтирована На это пойдут сэкономленные деньги Дорожного фонда.





Информация об этом прозвучала в рамках прямого эфира в соцсетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Напомним, ранее планировалось провести ремонт дорожного полотна в преддверии Дня Победы.





Анастасия Дорохова

18 мая 2020 года



