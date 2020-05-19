В орловских школах проводят онлайн-уроки

Без внимания не осталась ни одна дисциплина школьной программы. Цикл уроков для старшеклассников ориентирован на самые сложные темы, проработка которых поможет ребятам на экзаменах. Видео размещены не только в группах
в социальных сетях «Института развития образования» и областного департамента образования, но и на их интернет-порталах. Снимать новые уроки учителя будут вплоть до конца учебного года.
Антон Гомозов, руководитель центра инновационной методической работы «Института развития образования»: «Мы даже не ожидали, что это будет настолько популярным. Где-то уже переваливает за 1000 просмотров первых уроков. Может быть не до конца информированы родители, но уроки смотрят достаточно активно. Мы делаем вывод, что эта инициатива была достаточно успешной».