В орловских школах проводят онлайн-уроки Педагоги орловской гимназии им. Фридриха Шиллера начали записывать видеоуроки. Ими уже снято 16 уроков для начальных классов и 18 для старшеклассников.





Без внимания не осталась ни одна дисциплина школьной программы. Цикл уроков для старшеклассников ориентирован на самые сложные темы, проработка которых поможет ребятам на экзаменах. Видео размещены не только в группах в социальных сетях «Института развития образования» и областного департамента образования, но и на их интернет-порталах. Снимать новые уроки учителя будут вплоть до конца учебного года. Антон Гомозов, руководитель центра инновационной методической работы «Института развития образования»: «Мы даже не ожидали, что это будет настолько популярным. Где-то уже переваливает за 1000 просмотров первых уроков. Может быть не до конца информированы родители, но уроки смотрят достаточно активно. Мы делаем вывод, что эта инициатива была достаточно успешной».





Антон Киселёв

19 мая 2020 года



