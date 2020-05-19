вторник 19.05.2020 12:02:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В орловских школах проводят онлайн-уроки

Педагоги орловской гимназии им. Фридриха Шиллера начали записывать видеоуроки. Ими уже снято 16 уроков для начальных классов и 18 для старшеклассников.


Без внимания не осталась ни одна дисциплина школьной программы. Цикл уроков для старшеклассников ориентирован на самые сложные темы, проработка которых поможет ребятам на экзаменах. Видео размещены не только в группах в социальных сетях «Института развития образования» и областного департамента образования, но и на их интернет-порталах. Снимать новые уроки учителя будут вплоть до конца учебного года.
 
Антон Гомозов, руководитель центра инновационной методической работы «Института развития образования»: «Мы даже не ожидали, что это будет настолько популярным. Где-то уже переваливает за 1000 просмотров первых уроков. Может быть не до конца информированы родители, но уроки смотрят достаточно активно. Мы делаем вывод, что эта инициатива была достаточно успешной».



Антон Киселёв
19 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.