Пульмонологи - на передовой С орловскими врачами-пульмонологами пообщалась наш корреспондент Елена Литинская.





Заболевания легких и дыхательной системы встречаются у пациентов наиболее часто, поэтому пульмонологи всегда на чеку. Особенно в период пандемии. В областной больнице специализированных коек для больных COVID-19 нет, но каждый прибывший на скорой потенциально опасен. Поэтому на этапе приемного отделения каждого пациента встречают в средствах защиты. Тем более что каждый пациент здесь, как правило, из группы риска. Ольга Передельская, заведующая пульмонологическим отделением Областной клинической больницы: «Как правило это сопутствующие заболевания: диабет, ожирение, гипертоническая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца. У этих пациентов риск независимо от возраста повышен». Всем пульмонологам уже ясно, что пневмония вызванная COVID-19 тяжелее тех воспалений легких, с которыми они встречались прежде. И вирусных и бактериальных. Поэтому в самом тяжелом бою сейчас пульмонологи больницы им. Семашко. Все пневмонии вызванные COVID-19 лечатся там. Елена Камиш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Семашко: «У нас есть отдельный приемный покой, в который поступают такие больные с ковид, туда же могут конечно поступать и больные с тяжелой пневмонией и подозрением на ковид. Далее они госпитализируются в отделение и далее уже распределяются по палатам». Однако ситуация осложняется тем, что медиков, которые лечат больных с коронавирусной пневмонией не хватает, а больных не становится меньше. Единственное, чем мы можем помочь пульмонологам в их профессиональный праздник – беречь здоровье. Свое и своих близких.





Елена Литинская

19 мая 2020 года



