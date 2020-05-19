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COVID-19: в Орловской области – 32 новых случая

94 человека выздоровело.


По данным сайта стопкоронавирус.рф в Орловской области за минувшие сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом (1549 с момента начала наблюдений), 94 человека излечились от болезни.

Отметим, что федеральные источники с 12 мая дают информацию о том, что в Орловской области было зафиксировано 10 смертей от коронавируса, хотя областные власти сообщают о 18 подобных случаев.


Анастасия Дорохова
19 мая 2020 года
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