COVID-19: в Орловской области – 32 новых случая 94 человека выздоровело.





По данным сайта стопкоронавирус.рф в Орловской области за минувшие сутки зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом (1549 с момента начала наблюдений), 94 человека излечились от болезни.



Отметим, что федеральные источники с 12 мая дают информацию о том, что в Орловской области было зафиксировано 10 смертей от коронавируса, хотя областные власти сообщают о 18 подобных случаев.





Анастасия Дорохова

19 мая 2020 года



