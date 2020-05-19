Сегодня - день пионерии

В этом году галстуки тем, кто очень хочет произнести клятву, повяжут дома родители. Торжественная линейка все же состоится, но позже. Когда именно - рассказала председатель областной пионерской организации «Орлята» Галина Зубова.

Галина Зубова, председатель областной пионерской организации «Орлята»:



- В этом году исполняется 98 лет пионерии. Это большой праздник. Но, к сожалению, сейчас этот праздник ушел в интернет. Большого приема 19 мая не будет, но он обязательно состоится в октябре. Торжество будет приурочено к 30-летию Союза пионерских организаций.

Сейчас же на страницах нашей организации в социальных сетях развернут большой медиапроект «Календарь пионерских событий в лицах». Выпущен ролик «Галерея славы орловской пионерии», В нее вошли те люди, которые отдали частичку себя для развития организации. Там же можно увидеть интервью с детьми и ветеранами организации. Будут и пионерские песни в режиме онлайн.

Те родители, которым не терпится принять детей в пионеры, смогут это сделать в режиме онлайн. Старшая пионервожатая дает по видеосвязи торжественное обещание, ребята повторяют. Родители повязывают галстуки. Это тоже всё очень интересно. Хочется отметить, что пионерская организация «Орлята» сохраняет лучшие пионерские традиции. Мы возродили военно-спортивные игры: «Зарница», «Зарничка», «Вперед, мальчишки!», «Орленок». В этом году у нас прошел областной финал военно-спортивной игры для школьников «Вперед, мальчишки!». В июне должен был состояться областной финал «Зарницы» на полигоне академии ФСО. Но мы планируем перенести это на сентябрь.