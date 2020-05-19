Орловский ЗАГС возобновляет приём документов С 19 мая прием документов временно осуществляется по вторникам и четвергам с 9 до 13 часов.





В целях поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области в территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области с 19 мая 2020 года возобновлен прием для выдачи повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщается на портале Орловской области.





Орловское Информбюро

19 мая 2020 года



