Орловским работающим пенсионерам старше 65 лет продлили больничный до конца мая

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Орловским работающим пенсионерам старше 65 лет продлили больничный до конца маяСвязано это с режимом самоизоляции.
По информации пресс-службы администрации Орловской области, назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
Выплата пособий будет осуществляться ФСС единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.
Орловское Информбюро
19 мая 2020 года