Орловским работающим пенсионерам старше 65 лет продлили больничный до конца мая Связано это с режимом самоизоляции.





По информации пресс-службы администрации Орловской области, назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Выплата пособий будет осуществляться ФСС единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.





Орловское Информбюро

19 мая 2020 года



