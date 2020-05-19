В Орловской области сместили срок старта летней оздоровительной кампании Лагеря для детей откроются в июле-августе.





Деньги, предусмотренные на проведение летней оздоровительной кампании рекомендовано перераспределить на проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пресс-служба администрации Орловской области отмечает, что в связи со смещением старта оздоровительной кампании, профильным департаментам поручено разработать программы для занятости детей с использованием дистанционных образовательных технологий.





Орловское Информбюро

19 мая 2020 года



