В Орловской области сместили срок старта летней оздоровительной кампании

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В Орловской области сместили срок старта летней оздоровительной кампанииЛагеря для детей откроются в июле-августе.
Деньги, предусмотренные на проведение летней оздоровительной кампании рекомендовано перераспределить на проведение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Пресс-служба администрации Орловской области отмечает, что в связи со смещением старта оздоровительной кампании, профильным департаментам поручено разработать программы для занятости детей с использованием дистанционных образовательных технологий.
Орловское Информбюро
19 мая 2020 года