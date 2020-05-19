Общественники помогли пожилой орловчанке добиться ремонта квартиры после ЧП Её жильё пострадало во время тушения пожара, который произошел этажом выше.





Помочь пенсионерке попытались соседи - они и обратились в региональный штаб Общероссийского народного фронта. Активисты рассказали о проблеме городским властям и руководству управляющей компании, обслуживающей общежитие. Общими усилиями за считаные дни жильё орловчанки привели в порядок. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Пригласили УК, пригласили администрацию Орла, вместе посмотрели, что можно сделать. И пришли к соглашению, что нужно помочь бабушке. УК после майских праздников приступила к работе, за несколько дней сделали работу».





Антон Киселёв

19 мая 2020 года



